Подразделения ВС РФ добились успеха в Донецкой Народной Республике. Они освободили населенный пункт Дальнее, о чем сообщило Министерство обороны России в своем телеграм-канале.

Успехом увенчалось наступление, которое предприняла группировка войск «Южная».

«Подразделения в результате решительных действий освободили населенный пункт Дальнее Донецкой Народной Республики», — указали военные.

Они также отчитались о нейтрализации попыток ВСУ нанести удары по российской территории. Средствами ПВО были перехвачены две крылатые ракеты Storm Shadow, шесть реактивных снарядов HIMARS, а также 67 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее по поводу применения ракет Storm Shadow в украинском конфликте высказался бывший министр обороны Украины Загороднюк. Он считает, что с их помощью не удастся добиться коренного перелома в ходе боевых действий. По его мнению, переломить ситуацию не удастся никакому оружию.