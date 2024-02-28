Российские войска освободили село Петровское близ Авдеевки

Российские войска продолжают развивать наступление после освобождения Авдеевки, сообщают в Минобороны РФ.

Следующим населенным пунктом, очищенным от нацистов, на этом направлении стало село Петровское.

На Авдеевском направлении подразделения группировки «Центр» улучшили свои позиции, отразив 11 контратак украинских штурмовиков.

За минувшие сутки противник потерял на направлении 165 солдат, четыре танка и две западные БМП Bradley.

Вчера Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Северное близ Авдеевки.