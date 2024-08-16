На протяжении последней недели ВС РФ освободили в Донецкой народной республике три населенных пункта. Среди них село Сергеевка, которое находится в Краматорском районе. Об этом сообщило РИА Новости, приведшее сводку Минобороны России.

В последнее время подразделения из российской группировки сумели заметно продвинуться на запад на территории ДНР. Им удалось освободить несколько населенных пунктов.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики», — указано в сводке.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Алаудинов сообщил о том, что российские бойцы зачистили от неприятеля село Мартыновка в Курской области. Он добавил, что после этого военнослужащие приступили к освобождению от противника деревень Черкасское и Русское Поречное.