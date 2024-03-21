Подразделения группировки «Центр» освободили село Тоненькое на Авдеевском направлении в ДНР, сообщает Минобороны.

Также российские войска взяли под свой контроль железнодорожную станция Алебастровая.

На этом направлении противник за сутки понес большие потери. Бригадам ВСУ нанесены поражения в районах населенных пунктов Первомайское и Бердычи.

ВСУ потеряли более 320 военнослужащих, танк, четыре ББМ и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили систему американскую гаубицу «три топора» М777, две гаубицы М-20 и М-30 и пушку М102.

Накануне сообщалось об освобождении села Орловка. Таким образом, российские войска продолжают успешно проламывать оборону ВСУ на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи.