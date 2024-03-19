В Минобороны сообщили об освобождении села Орловка на Авдеевском направлении

Российские военные освободили населенный пункт Орловка на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Орловка является центральным пунктом на линии Тоненькое — Орловка — Бердычи, на которой ВС РФ более двух недель проламывают оборону противника. Освобождение села позволило улучшить положение российской армии на переднем крае.

Орловка расположена примерно в 50 км на запад от Авдеевки.

За минувшие сутки на Авдеевском направлении были отражены шесть контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 125 человек личного состава, две ББМ и пять автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы выведены из строя американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».