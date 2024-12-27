Российские войска из группы «Запад» освободили населенный пункт Загрызово в Харьковской области, а также Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщило Министерство обороны России.

Противник понес потери, составившие более 3080 военнослужащих, а также потерял три танка, среди которых находился немецкий Leopard, три бронетранспортера, два из которых — американские M113, 38 автомобилей и 53 орудия полевой артиллерии, из них 24 — западного производства.

Были уничтожены восемь станций радиоэлектронной борьбы и четыре складских помещения с боеприпасами. Также Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Сторожевое в ДНР. За неделю в зоне специальной операции в плен попали 51 украинский солдат.

Службы ПВО России сбили четыре ракеты Storm Shadow и 496 беспилотников. В течение недели украинская армия в зоне ответственности «южной» группировки российских войск понесла потери свыше 1970 военнослужащих, а также более 2450 бойцов от действий группы «Север».

Группа «Днепр» уничтожила еще 455 бойцов и три склада боеприпасов, в то время как группа «Центр» привела к потерям более 3815 капитулирующих военных и шести танков, включая Leopard.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 декабря российские системы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались провести террористические атаки в пяти российских регионах, в числе которых была Астраханская область.