В ночь на 27 декабря российские системы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались провести террористические атаки в пяти российских регионах, в числе которых была Астраханская область. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Среди сбитых дронов 5 были поражены в Брянской области, 3 — в Курской, по 2 — в Белгородской и Тульской областях, а один дрон — в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что российский дрон дал женщине выкинуть мусор и потом сжег «Урал» ВСУ.