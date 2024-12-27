Силы ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над пятью регионами России
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 13 дронов ВСУ над пятью регионами
Фото: [flickr.com]
В ночь на 27 декабря российские системы противовоздушной обороны уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались провести террористические атаки в пяти российских регионах, в числе которых была Астраханская область. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Среди сбитых дронов 5 были поражены в Брянской области, 3 — в Курской, по 2 — в Белгородской и Тульской областях, а один дрон — в Астраханской области.
Ранее сообщалось, что российский дрон дал женщине выкинуть мусор и потом сжег «Урал» ВСУ.