Российские войска отразили ответную атаку ВСУ в Курской области

Украинские подразделения 24 марта пытались контратаковать российские части в Курской области, эта попытка была пресечена. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны России.

В ответ на наступательные действия российских подразделений, которые входят в группировку войск «Север», ВСУ пытались провести контратаку в Курской области. Попытка неприятеля перейти в наступление была отражена.

«Нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — указали в военном ведомстве.

За прошедшие сутки противник, по данным Минобороны, потерял в Курской области около 190 своих военнослужащих. Уничтожено шесть неприятельских бронированных машин различных типов, три орудия и три миномета.

Ранее стало известно, что ВСУ снова атаковали российский энергетический объект. Украина предприняла атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае, используя БПЛА. Это произошло в ночь на 24 марта.