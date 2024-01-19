Страны Балтии создадут оборонительную линию и сотни бункеров на границе с Россией

Эстония, Латвия и Литва договорились о строительстве сотен бункеров и укреплении оборонительной линии на границе с РФ, пишет газета Postimees. Информацию также подтвердило эстонское МО.

Прибалтийские страны решили работать сообща в сфере безопасности. Латвия, Литва и Эстония опасаются возможной «угрозы» со стороны России. В связи с этим стороны договорились установить оборонительные сооружения на границах, а также запастись боеприпасами.

Встреча глав трех стран прошла в Риге. Позже ведомства стали публиковать об этом подробную информацию.

«Мы делаем это для того, чтобы эстонский народ чувствовал себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, у нас будут наготове самые современные разработки», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Эстония подчеркнула, что собирается начать строительство 600 бункеров на своей восточной границе.

Напомним, что в Силах обороны Эстонии сменится командующий. 16 января Мартин Херем объявил об отставке, объяснив это новыми внешними угрозами, для которых нужен более подготовленный человек. Кого выберут на место Херема пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что Франция и Россия могут вступить в конфликт из-за ситуации с наемниками на Украине.