Российские войска получили в свое распоряжение агродроны

Российские войска начали получать агродроны для доставки по воздуху продовольствия и боеприпасов, об этом сегодня, 7 августа, впервые сообщили в Министерстве обороны РФ.

Отмечается, что российские военные активно получают в зоне спецоперации робототехнические комплексы, багги и санитарные автомобили.

Также в сообщении ведомства говорится о творческом использовании сбитых вражеских дронов. Их разбирают и используют для ремонта и сборки новых образцов БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что за последние сутки ВСУ, пытавшиеся пробиться на территорию Курской области, потеряли до 260 человек и 50 единиц бронетехники.