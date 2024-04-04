Российские войска поразили танковое училище в Харькове с иностранной техникой и инструкторами

Российские войска нанесли очередной ночной удар по военным объектам в Харькове, рассказал РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных коллег.

Он сообщил, что удар пришелся на танковое училище по улице Полтавский Шлях. По данным подполья, туда недавно прибыли танки западного производства с иностранными военными инструкторами.

Другие удары, по словам Лебедева, пришлись на здание РОВД и подстанцию.

Украинские паблики сообщают, что на обломках одного из российских беспилотников, участвовавшего в атаке на Харьков была надпись «За Крокус Сити Холл».

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что после российских ударов Харьков перестал существовать как промышленный центр.