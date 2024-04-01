Российские войска разрушили мост в запорожском Гуляйполе
Фото: [соцсети]
Российские войска накануне разрушили мост в Гуляйполе Запорожской области, сообщают местные паблики.
Кадры обрушенного моста им предоставили водители, который не смогли переправиться через реку Гайчур.
Запорожская ОВА сообщала об ударе по Гуляйполю и повреждении инфраструктурного объекта, не называя его. Через мост шло снабжение украинских войск.
В последние дни российская армия наносит массированные удары по украинской инфраструктуре. Накануне Минобороны сообщило об очередной комбинированной атаке на объекты энергетики Украины.