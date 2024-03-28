Сразу в нескольких регионах Украины звучит тревога и слышны взрывы
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Вечером четверга, 28 марта. сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным издания, сигнал тревоги звучит в Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях, а также тех частях Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем киевских властей.
На данный момент известно то, что в первую очередь тревога зазвучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а в остальных уже позже. Уже потом появилась информация о том, что киевские издания сообщают о взрывах в столице Украины. Пока подробностей о том, что произошло, не приводится.
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