Сразу в нескольких регионах Украины звучит тревога и слышны взрывы

По данным издания, сигнал тревоги звучит в Николаевской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Харьковской областях, а также тех частях Запорожской и Херсонской областей, которые находятся под контролем киевских властей.

На данный момент известно то, что в первую очередь тревога зазвучала в Харьковской, Полтавской и Сумской областях, а в остальных уже позже. Уже потом появилась информация о том, что киевские издания сообщают о взрывах в столице Украины. Пока подробностей о том, что произошло, не приводится.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что Зеленский объяснил, почему не все страны поедут на саммит по Украине. Подробности читайте в материале.