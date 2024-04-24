Российские войска штурмуют ключевой завод в Красногоровке

Сегодня в районе обеда российские войска начали массированный штурм огнеупорного завода в центре Красногоровки в ДНР, сообщает военкор Борис Рожин.

Взятие завода обеспечит очень скорый переход под контроль всего города.

Россияне уже неплохо продвинулись в городе. В освобождении Красногоровки участвует и ставший легендарным «танк-черепаха», или «Царь-Мангал». Этот танк, усиленный металлическими листами и средствами РЭБ, спокойно завозил десантников в центр города, когда там еще находились украинские войска.

Российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения. Ранее сообщалось, что ивановские десантники штурмом взяли крупный опорник ВСУ на окраине Часова Яра.