Российские войска штурмуют ключевой завод в Красногоровке

Безопасность

Фото: [Министерство обороны РФ]

Сегодня в районе обеда российские войска начали массированный штурм огнеупорного завода в центре Красногоровки в ДНР, сообщает военкор Борис Рожин.

Взятие завода обеспечит очень скорый переход под контроль всего города.

Россияне уже неплохо продвинулись в городе. В освобождении Красногоровки участвует и ставший легендарным «танк-черепаха», или «Царь-Мангал». Этот танк, усиленный металлическими листами и средствами РЭБ, спокойно завозил десантников в центр города, когда там еще находились украинские войска.

Российская армия наступает на всей линии боевого соприкосновения. Ранее сообщалось, что ивановские десантники штурмом взяли крупный опорник ВСУ на окраине Часова Яра.

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