Российские войска уничтожили крупный логистический центр ВСУ
Фото: [ДСНС Одесской области]
Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен крупный логистический центр ВСУ, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Отмечается, что на складе хранились ракеты западного производства. Также сообщалось, что под удар попали до десятка иностранных специалистов.
По сообщениям украинских источников, удар был нанесен по складу в Одессе. Там несколько часов бушевал пожар на площади 3000 кв. м. Местные власти говорят о повреждении гражданской инфраструктуры, но их заявления контрастируют с масштабом пожара и многочисленных взрывах, которые слышали местные жители.
Ранее издание The National Interest заявила, что использование российскими военными авиабомб ФАБ-3000 перегрузит воздушную оборону Украины.