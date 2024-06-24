Российские войска уничтожили крупный логистический центр ВСУ

Отмечается, что на складе хранились ракеты западного производства. Также сообщалось, что под удар попали до десятка иностранных специалистов.

По сообщениям украинских источников, удар был нанесен по складу в Одессе. Там несколько часов бушевал пожар на площади 3000 кв. м. Местные власти говорят о повреждении гражданской инфраструктуры, но их заявления контрастируют с масштабом пожара и многочисленных взрывах, которые слышали местные жители.

Ранее издание The National Interest заявила, что использование российскими военными авиабомб ФАБ-3000 перегрузит воздушную оборону Украины.