На протяжении последних суток ВС РФ удалось достичь успеха в уничтожении инфраструктуры и запасов ВСУ. Они смогли разгромить склад с ракетами Storm Shadow. О сообщении Министерства обороны РФ заявил ТАСС.

Весь предыдущий день российская армия наносила удары по неприятелю. В этом принимали участие артиллерия, ракетные войска, беспилотники и авиация. Им удалось уничтожить склад, на котором хранились ракеты британского производства Storm Shadow, которые обладают большим радиусом действия.

«Поражена нефтебаза, обеспечивавшая поставки топлива для военной техники ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах», — добавили в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что подразделениям группировок «Центр» и «Запад» удалось освободить от противника два населенных пункта — Николаевку и Стельмаховку. После этого российские подразделения продолжили наступление в глубину территории противника.