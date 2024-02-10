Российские войска уничтожили склад и танк ВСУ на правом берегу Днепра

Десантное артиллерийское подразделение из группировки «Днепр» в Херсонской области сумело накрыть точным огнем вражеские цели. Среди них – склад с боеприпасами и тяжелая боевая машина. Об этом сообщило РИА Новости .

Журналисты привели рассказ представителей министерства обороны России. В прошедшие дни артиллеристы-десантники вели контрбатарейную борьбу с орудиями неприятеля, били по разведанным целям, уничтожали как технику, так и живую силу украинцев на правом берегу Днепра.

«Точным огнем по заданным координатам разведанных целей был уничтожен танк ВСУ и полевой склад с боеприпасами», - заявили в военном ведомстве.

Для корректировки огня использовались беспилотные летательные аппараты. Их операторы передавали самые свежие сведения орудийным расчетам, а 152-миллиметровые гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» наносили точнейшие удары по неприятельским позициям.

Ранее сообщалось, что гаубицы «Гиацинт» сумели уничтожить вражеский пункт управления БПЛА. Его также удалось засечь на территориях, расположенных на правобережье Днепра, после чего артиллерия нанесла по нему массированный удар.