Российские боевые расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» ВДВ России провели успешную атаку на украинске опорники на правом берегу Днепра, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отмечается, что в результате наступательных действий артиллерийским огнем россиянами уничтожены наблюдательный пункт украинской армии, а также пункт управления БПЛА.

«Метким огнем с закрытых огневых позиций артиллерийские расчёты 152-мм гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» ВДВ России уничтожили наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины вместе с личным составом, находившимся в них», — цитирует РИА Новости заявление Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто.