Село Долиновка в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск, сообщили в еженедельной сводке Минобороны.

«Отряды группировки войск «Центр» путем активных действий освободили населенные пункты Новогродовка, Калиново, Мемрик, Галицыновка и Долиновка в ДНР», — сообщили в министерстве.

Также бойцы группировки нанесли поражение семи механизированным, мотопехотной, двум пехотным, двум егерским, воздушно-десантной бригадам ВСУ, бригаде теробороны, четырем бригадам нацгвардии и бригаде «Лють» Национальной полиции Украины, а также отразили 50 контратак штурмовиков.

Общие потери украинских войск на этом направлении за неделю составили приблизительно 3670 человек убитыми и ранеными, два танка, 23 боевые бронированные машины, включая американские БМП Bradley и две бронемашины MaxxPro, 22 автомобиля и 42 орудия полевой артиллерии.

За неделю в зоне проведения СВО российской группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 3520 военнослужащих.

«За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3520 военнослужащих, 25 танков, 106 боевых бронированных машин, 87 автомобилей, две боевые машины реактивных систем залпового огня и 26 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы», — отмечает МО РФ.

Ранее сообщалось, что ВСУ трижды пытались прорваться через границу в Курской области.