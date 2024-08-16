Российские войска взяли под свой контроль ситуацию в Курской области

ВС РФ полностью контролируют обстановку на территории Курской области. В этом журналистов заверил генерал-майор Апты Алаудинов, командир спецназа «Ахмат». Его слова привел ТАСС.

Алаудинов сообщил, что за вчерашний день российские бойцы уничтожили в Курской области большое количество живой силы и техники противника, за счет этого удалось окончательно взять ситуацию под свой контроль.

«Обстановка нормальная, подконтрольная. Идет интенсивная работа по уничтожению противника», — указал он.

На протяжении сегодняшнего дня противник пытается прощупать другие направления, чтобы вырваться из блока российских войск. Это у него не удается.

До этого Алаудинов заявил, что российским военнослужащим удалось за сутки уничтожить под Курском рекордное количество вражеской техники. За 11 августа было сожжено семь бронетранспортеров и боевых машин пехоты, 13 броневиков различного типа, танк, девять пикапов и гаубицу.