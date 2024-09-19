Российские ВС освободили поселок Георгиевка в ДНР

Согласно данным оборонного ведомства, освобождение поселка прошло под руководством подразделений «южной» группировки войск.

Поражение потерпели соединения 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Зализнянское и Часов Яр в ДНР.

ВСУ понесли потери, включающие до 690 военнослужащих, две боевые машины пехоты Marder производства Германии, восемь автомобилей, гаубицу М777 калибра 155 мм и орудие М119 калибра 105 мм производства США.

А также три 122-мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее Вячеслав Гладков заявил о нападении дронов-камикадзе на Белгородскую область.