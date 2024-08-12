Российские врачи провели сложную операцию пленному украинцу

Российские врачи провели сложную многочасовую операцию украинскому пленному, оказавшемуся в плену в крайне тяжелом состоянии. Соответствующее сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости со ссылкой на слова медиков, проводивших данную операцию.

По словам врачей, украинец поступил к ним в очень тяжелом состоянии из-за ранения живота и внутрибрюшного кровотечения. Подчеркивается, что у военнослужащего было ранение печени и поврежден кишечник. Врачи рассказали, что провели длительную операцию на кишечнике, в рамках которой также остановили кровотечение в печени. Медики уточнили, что фактически пациент успел потерять целый объем циркулирующей крови, но все это восполнялось.

Известно, что пленным был украинец Андрей Куришко 1976 года рождения, мобилизованный в 2022 году в Краматорске и служивший в противотанковом взводе ВСУ. Известно также, что в плену он оказался в Клещеевке, а ранение получил при штурме его позиции.

Один из врачей рассказал, что до того как оказаться у хирургов, Куришко успел пройти оперативное лечение в прифронтовом стационаре. По словам медика, операция была осложнена состоянием геморрагического шока у пленного.

Сам же военнопленный, в свою очередь, выразил благодарность российским врачам за оказанную ему помощь.

Ранее издание Times сообщило, что РФ готовится к ответной массированной атаке в качестве ответа за Курскую область.