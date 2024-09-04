Подразделения войск «Центр» полностью установили контроль над населенным пунктом Карловка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщило Министерство обороны РФ. Также сообщается о том, что группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Пречистовка в ДНР.

«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

В ходе боевых действий удалось избежать больших потерь среди личного состава и техники, что говорит о высоком уровне подготовки и профессионализме российских военных.

Установление контроля над Карловкой и Пречистовкой улучшит логистическое положение российских войск и создаст дополнительные возможности для дальнейшего наступления.

Российские военные также оказывают помощь населению в восстановлении коммунальных услуг и снабжении продуктами первой необходимости.

Ранее сообщалось, что Алаудинов назвал столкновения в Курской области ключевым моментом спецоперации.