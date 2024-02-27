Российские зенитчики тандемом из двух комплексов сбили три самолета ВСУ на запорожском направлении

Отличились расчеты комплекса противовоздушной обороны С-300 и зенитно-ракетной установки «Бук М2». Они действовали в связке и добились успеха. Об этом сообщил ТАСС .

Оба комплекса входят в состав группировки «Днепр». Они работали в паре и показали очень хорошую эффективность, поражая самые различные цели. Среди перехваченных объектов были как самолеты, так и ракеты HIMARS.

«Все самолеты, которые сбили, - это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс «Бук» обнаруживал, ЗРК С-300 сбивал», - утверждает командир расчета С-300.

Противовоздушная оборона на передовой не только прикрывает свои наземные войска и наносит удары по целям в глубине вражеской территории. Она также защищает мирные объекты, в том числе и населенные пункты, от террористических атак ВСУ. Вкупе они создают надежный купол над российской территорией в зоне своей ответственности.

Ранее сообщалось, что российская ПВО перехватила сразу три неприятельских беспилотника над Тульской областью. Все они двигались по направлению к Москве.