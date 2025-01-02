Российских полицейских наделят правом беспрепятственно входить в дома мигрантов

Полицейские в России смогут заходить в помещения, где проживают мигранты. Такой закон вступит в силу с 5 марта, об этом сообщил ТАСС.

С 5 марта вступают в силу новые законы, по которым правоохранители смогут свободно входить в те помещения, где фактически проживают мигранты, подпадающие под высылку. Они также смогут получать в отношении таких лиц различную конфиденциальную информацию, в частности, об их банковских счетах.

Правоохранителям также дадут право вести за мигрантами, которые находятся в режиме высылки, наблюдение, причем даже с применением технических средств. Данное положение будет действовать и в отношении тех людей, которые содействуют подобным иностранцам в дальнейшем пребывании на российской территории.

Ранее сообщалось о задержании двух мигрантов в ЯНАО. При них обнаружили оружие, боеприпасы, сим-карты и большое количество различных средств для изменения внешности. Сами иностранцы после задержания перестали понимать русский язык, несмотря на сданный до этого языковой экзамен.