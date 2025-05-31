На Мальдивах растет риск заражения вирусом чикунгунья: российские туристы начали паниковать

По информации источника, россияне массово скупают различные защитные спреи и репелленты, так как территории отелей практически не обрабатываются от комаров — переносчиков опасной болезни.

По данным SHOT, за последние дни количество укусов от желтолихорадочных комаров на мальдивских островах резко возросло. Насекомые могут передавать вирус чикунгунья, вызывающий повышение температуры, а также боли в суставах.

Как пишет телеграм-канал, следы от укусов комаров бывают двух типов — крупные пузыри, похожие на воспаления, и мелкие — красные точки. Не все укусы могут вызывать заболевание.

Сама инфекция чикунгунья представляет собой вирусное заболевание, вызываемое вирусом с одноименном названием. Заболевание обычно протекает в острой форме и длится несколько дней, но боли в суставах могут сохраняться длительное время.

Как ранее стало известно, вирус чикунгунья активно начал распространяться на Шри-Ланке. Отмечалось, что несколько уже россиян заразились инфекцией.