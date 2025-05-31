На Мальдивах растет риск заражения вирусом чикунгунья: российские туристы начали паниковать
SHOT: россияне на Мальдивах начали скупать репелленты из-за вируса чикунгунья
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Спокойный отдых российских туристов прервал загадочный вирус чикунгунья, который начали фиксировать на Мальдивах, пишет телеграм-канал SHOT.
По информации источника, россияне массово скупают различные защитные спреи и репелленты, так как территории отелей практически не обрабатываются от комаров — переносчиков опасной болезни.
По данным SHOT, за последние дни количество укусов от желтолихорадочных комаров на мальдивских островах резко возросло. Насекомые могут передавать вирус чикунгунья, вызывающий повышение температуры, а также боли в суставах.
Как пишет телеграм-канал, следы от укусов комаров бывают двух типов — крупные пузыри, похожие на воспаления, и мелкие — красные точки. Не все укусы могут вызывать заболевание.
Сама инфекция чикунгунья представляет собой вирусное заболевание, вызываемое вирусом с одноименном названием. Заболевание обычно протекает в острой форме и длится несколько дней, но боли в суставах могут сохраняться длительное время.
Как ранее стало известно, вирус чикунгунья активно начал распространяться на Шри-Ланке. Отмечалось, что несколько уже россиян заразились инфекцией.