Российский Ан-26 врезался в фонарь при посадке на Камчатке

На Камчатке произошло авиационное происшествие с участием самолета Ан-26, передает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Воздушное судно, выполнявшее рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, во время посадки столкнулось с наземным аэродромным оборудованием. По предварительной информации, стойка шасси воздушного судна задела светосигнальный фонарь.

По факту инцидента началась служебная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты изучат техническое состояние самолета, действия экипажа и работу наземных служб.

В России уже фиксировались случаи столкновения самолетов с посторонними объектами. В августе произошло первое зарегистрированное столкновение воздушного судна с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Тогда Ан-26 Камчатского авиапредприятия, следовавший по маршруту Петропавловск-Камчатский — село Тиличики Олюторского района, столкнулся с дроном.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства посадки самолета в Ставропольском крае.