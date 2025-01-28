Российский атомный ледокол повредил обшивку в Карском море

Российский атомный ледокол «50 лет Победы» получил небольшие повреждения во время проводки судов в Карском море. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы «Росатомфлота».

Атомоход «50 лет Победы» ведет работы по проводке судов по Северному морскому пути, и ночью 26 января он получил повреждения борта.

«В условиях Арктики, производя околку, ледокол получил повреждение обшивки края левого борта», — указали журналистам.

При ЧП никто не пострадал, угрозы мореходности судна нет, оно продолжает выполнять свои задачи.

При этом телеграм-канал Mash заявил, что повреждения получены по итогам столкновения с судном Yamal krechet. Ледокол освобождал путь сухогруза, и допустил навал на него левым бортом. Оба судна получили небольшие повреждения.

Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major утонуло в Средиземном море. На нем произошел взрыв, после чего сухогруз ушел под воду. При этом спаслись 14 членов экипажа, а два человека пропали без вести.