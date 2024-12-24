Опубликованы кадры крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море

На кадрах видно, как российский сухогруз уходит под воду Средиземного моря после взрыва. Как сообщили в департаменте Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел (МИД) России, взрыв произошел в машинном отделении.

Отмечается, что 14 членов экипажа удалось спасти. Еще два человека пропали без вести. Их поисками занимаются оперативные службы.

О том, что в Средиземном море затонул сухогруз «Белая Медведица», стало известно 24 декабря. Ранее Mash сообщил, что причиной затопления судна стал перегруз. На борту находились железные краны и люковые крышки для ледоколов.

Ранее сообщалось, что в Бразилии в реку упали грузовики с серной кислотой. Отмечалось, что в результате ЧП пропали десять человек, двое погибли.