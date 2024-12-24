Опубликованы кадры крушения российского судна Ursa Major в Средиземном море
В Сети появились кадры крушения российского судна Ursa Major
Фото: [pxhere.com]
Появилось видео, на котором запечатлен момент крушения российского грузового судна Ursa Major («Белая Медведица»). Его опубликовал ТАСС.
На кадрах видно, как российский сухогруз уходит под воду Средиземного моря после взрыва. Как сообщили в департаменте Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел (МИД) России, взрыв произошел в машинном отделении.
Отмечается, что 14 членов экипажа удалось спасти. Еще два человека пропали без вести. Их поисками занимаются оперативные службы.
О том, что в Средиземном море затонул сухогруз «Белая Медведица», стало известно 24 декабря. Ранее Mash сообщил, что причиной затопления судна стал перегруз. На борту находились железные краны и люковые крышки для ледоколов.
Ранее сообщалось, что в Бразилии в реку упали грузовики с серной кислотой. Отмечалось, что в результате ЧП пропали десять человек, двое погибли.