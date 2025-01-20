Российский боец Отдельнов сообщил об опасных «мяукающих» тумбочках в зоне СВО

Украинские военные начали использовать в своей работе мебель, в которую встроены взрывные устройства с динамиками. Эти динамики воспроизводят звуки, похожие на мяуканье, чтобы привлечь внимание потенциальной жертвы. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на командира взвода саперов Леонида Отдельнова.

По его словам, проявленная бойцами и мирными жителями сердобольность сродни тут беспечности. В некоторых случаях грозит и фатальностью.

«Мы заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу — и можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — сказал Отдельнов на опубликованном Минобороны видео.

В Министерстве обороны Российской Федерации отметили, что в ходе боевых действий российские саперы вынуждены обезвреживать различные типы мин, в том числе кассетные боеприпасы и минометные снаряды, произведенные за рубежом.

«Саперы, обнаружив неразорвавшиеся боеприпасы, извлекают их для последующей нейтрализации или применяют метод накладного заряда для уничтожения взрывчатого вещества на месте», — отмечается в публикации пресс-службы Минобороны.

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