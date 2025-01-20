Максим Корейко, один из украинских военнослужащих, взятых в плен в Курахово, поделился с РИА Новости информацией о том, что украинские войска заминировали пути отхода для своих солдат из города.

Он подчеркнул, что последние украинские военные в Курахово обращались к командованию с просьбой разрешить им отступить, когда уже были выведены операторы беспилотных летательных аппаратов и пехота с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Однако, по словам пленного, в ответ они слышали только крики «вперед».

«Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от „птичек“ уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь», — поведал Корейко.

Вооруженные силы Российской Федерации 11 января 2025 года полностью освободили населённый пункт Курахово. Этот стратегически важный объект позволил армии России продвинуться к населённому пункту Великая Новосёлка и создать плацдарм для дальнейшего наступления на восток Запорожской области.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

Ранее украинский пленный рассказал, как ВСУ подрывали многоэтажки в Курахово.