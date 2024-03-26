Российский боец подавил пулеметный расчет ВСУ в одиночку

Министерство обороны РФ сообщает о подвиге рядового Александра Хромова, который уничтожил целый расчет пулеметчиков ВСУ практически без поддержки.

Все произошло в ходе штурма. Хромов смог в одиночку уничтожить целый пулеметный расчет противника, что, вероятно, спасло жизни товарищей. Им также удалось выполнить важную миссию — захватить опорный пункт врага.

Командир взвода связи Владислав Козинцев тоже отметился в зоне СВО.

«Понимая, что потеря видеосигнала из района боевых действий может затруднить управление подразделениями, капитан Козинцев в срочном порядке выдвинулся к поврежденной аппаратуре, где в кратчайшие сроки осуществил замену пораженных вражеским дроном блоков, после чего заново осуществил настройку аппаратуры», — рассказали в оборонном ведомстве.

Напомним, что ВСУ активизировались в атаках на российские регионы. Под прицелом часто Белгородская и Курская области, а также Донецк и близлежащие районы.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 550 человек из ДРГ при попытке атаковать регионы РФ.