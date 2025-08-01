Российский боец рассказал, как провел два месяца на необитаемых островах Днепра

Военнослужащий из 80-й отдельной мотострелковой арктической бригады рассказал о том, как он провел 63 дня на островах Днепра. Его рассказ привело в своем микроблоге Министерство обороны.

Стрелок-сапер с позывным Толстый сообщил, что постоянно рисковал быть убитым либо раненым. За 63 дня на островах он пережил огромное количество обстрелов со стороны ВСУ. Когда военный был ранен, то медикаменты ему переправили с помощью беспилотника.

«Наши „дроноводы“ доставляли мне по небу. Сбрасывали в нужной точке, а по радио говорили, как их использовать. Так и протянул до смены», — указал он.

Уже будучи раненым, он стал поваром в своем подразделении. Боец старается готовить вкусно и сытно, чтоб достойно накормить сослуживцев, и даже раз в неделю лепит пельмени.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области была отбита попытка британских наемников высадить десант. Они вышли из Очакова и попытались высадиться на Тендровской косе, но получили отпор и отошли с потерями.