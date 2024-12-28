Российский флаг водрузили на универсальном ледоколе «Якутия»

Проект ледокола «Якутия» запустили в 2020 году. Это уже четвертый проект 22220 «Балтийского завода» — одного из крупнейших в сфере судостроения в России. Ледокол создавали на протяжении четырех лет по заказу госкорпорации «Росатом».

Целью нового атомного ледокола станет провоз караванов судов в условиях Арктики: мощность в 60 мегаватт и конструкция позволят пробивать лед толщиной до трех метров. Благодаря этому эффективно продолжат изучение арктических пространств, прокладывание навигации и реализацию научных проектов.

«Если на постройку головного ледокола "Арктика" ушло 7,5 лет, на первые два серийных ледокола — уже на год меньше, то строительство "Якутии" завершено всего за 4 года», — отметил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Испытания нового ледокола завершили в середине декабря, а теперь официально запускают в эксплуатацию. На торжественном открытии на верхушку водного транспорта, который в скором времени будет бороздить просторы Арктики, водрузили флаг России.

Напомним, что балтийский завод по проекту 22220 также выпускал атомоходы «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Ранее сообщалось, что российское судно Ursa Major потерпело крушение. Mash сообщал предположительную причину ЧП.