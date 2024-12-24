Российское судно Ursa Major могло потерпеть крушение из-за перегруза

Судно Ursa Major («Большая Медведица»), потерпевшее крушение в Средиземном море, вероятно, было сильно перегружено. Об этом сообщил Mash.

По информации телеграм-канала, на борту находился нестандартный груз — портовые краны, вес которых достигал 380 тонн каждый, а также люковые крышки для новых ледоколов, весом по 45 тонн.

Отмечается, что для загрузки использовались собственные краны судна, каждый из которых имел грузоподъемность 350 тонн. Из-за большого веса портовых кранов их пришлось поднимать одновременно с помощью двух подъемников. По предварительным данным, причиной крушения стал перегруз, после которого судно затонуло через 12 дней пути.

Ожидалось, что Ursa Major прибудет во Владивосток 22 января.

Кроме того, как сообщил SHOT, без вести пропали два моряка. По информации испанских СМИ, инцидент произошел в машинном отделении судна. 12 дней назад «Большая медведица» вышла из Санкт-Петербурга в путь к Владивостоку.

Отмечается, что на помощь терпящему крушение кораблю пришли российское судно «Спарта» и испанское «Клара Кампоамор», которые смогли эвакуировать 14 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что в Бразилии частный самолет потерпел крушение в жилом районе.