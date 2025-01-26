Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Зеленое в Донецкой Народной Республике. Об этом стало известно из официального канала Минобороны РФ.

По информации ведомства, освобождение удалось благодаря активным действиям подразделения группировки войск «Центр». ВСУ были выдавлены из пункта, все задачи по перехвату контроля над поселением выполнены.

Также в министерстве отметили, что за прошедшие сутки удары нанесли в 153 районах дислокации противника в рамках СВО. Поражали инфраструктуру военных аэродромов, мест хранения БПЛА, катеров, склады и цехи производства.

Напомним, что за январь российская армия отметилась рядом успехов в зоне спецоперации. По официальным данным, освободили Волково и Зеленый Гай в ДНР. Ранее также сообщалось, что контроль взяли над населенным пунктом Западное в Харьковской области.