Российский «Град» одним залпом уничтожил сразу несколько гаубиц «три топора»

Об этом успехе рассказал артиллерист «Земляк». Его расчет получил приказ нанести удар по заданной цели. Российские бойцы поразили ангар, в котором были «спрятаны» три или четыре гаубицы. За эту работу «Земляк» получил государственную награду.

Он отметил, что его подразделению приходится выполнять большое количество боевых задач. На счету этой установки уже более 4000 выстрелов.

«Земляк» сообщил, что по возвращении домой планирует восстановиться в университете, тем более, что государство предусмотрело хорошие меры поддержки для участников СВО.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для украинской логистики железнодорожный мост возле города Курахово.