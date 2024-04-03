Российский «Ураган» уничтожил стратегически важный железнодорожный мост возле Курахово
Фото: [Министерство обороны РФ]
Российские военные при помощи РСЗО «Ураган» взорвали железнодорожный мост возле города Курахово, сообщили в Минобороны.
Мост являлся важной частью логистической цепочки снабжения войск ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.
Командир взвода реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным «Жгут» рассказал, что командование поставило задачу любыми способами уничтожить мост.
Первые два выстрела были пристрелочными, а третьим объект уничтожили.
Ранее российские войска разрушили мост в запорожском Гуляйполе.