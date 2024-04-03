Российский «Ураган» уничтожил стратегически важный железнодорожный мост возле Курахово

Безопасность

Фото: [Министерство обороны РФ]

Российские военные при помощи РСЗО «Ураган» взорвали железнодорожный мост возле города Курахово, сообщили в Минобороны.

Мост являлся важной частью логистической цепочки снабжения войск ВСУ на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях.

Командир взвода реактивного дивизиона отдельной гвардейской артиллерийской бригады Южной группировки войск с позывным «Жгут» рассказал, что командование поставило задачу любыми способами уничтожить мост.

Первые два выстрела были пристрелочными, а третьим объект уничтожили.

Ранее российские войска разрушили мост в запорожском Гуляйполе.

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