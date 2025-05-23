Российский исследовательский корабль у берегов Мозамбика подвергся обстрелу

У берегов Мозамбика произошло нападение на российское научно-исследовательское судно «Атлантида», сообщила ТАСС пресс-атташе посольства России в Мапуту Полина Жукова.

По ее словам, инцидент произошел 10 мая. В этот день неизвестные открыли огонь по судну, в результате чего был нанесен незначительный ущерб оборудованию. Жукова отметила, что ни один из российских граждан, находящихся на борту, не пострадал.

Пресс-атташе добавила, что в настоящий момент судно продолжает свой путь, совершая заход в порт Мапуту. После этого корабль возьмет курс на южноафриканский город Дурбан.

По информации информационного агентства Lusa, два незнакомых судна атаковали «Атлантиду» неподалеку от побережья острова Тамбузи, расположенного в архипелаге Киримбас. Отмечалось, что этот регион, входящий в состав северной провинции Кабо-Дельгаду в Мозамбике, известен высокой активностью террористических группировок.

Ранее сообщалось, что в Гамбурге неизвестная с ножом напала на людей у вокзала.