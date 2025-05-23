В Гамбурге неизвестная с ножом напала на людей у вокзала

На главном железнодорожном вокзале в Гамбурге неизвестный напал на людей, сообщил телеканал NDR. В результате нападения пострадали 12 человек.

На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работает полиция. По предварительным данным, трое пострадавших находятся в критическом состоянии — их жизни находятся под угрозой. Еще шесть человек получили легкие ранения, а три — серьезные травмы, требующие немедленной медицинской помощи.

Правоохранительные органы проводят проверку инцидента. Известно, что нападение произошло на платформе 13/14. По данным источников, полиция арестовала женщину, которую подозревают в нападении. Других подробностей произошедшего нет.

Ранее телеканал NBC News сообщил, что на территории штаб-квартиры ЦРУ в американской Вирджинии охранник выстрелил в человека. Что стало причиной инцидента, не уточнялось. Обстоятельства происшествия проверяются.