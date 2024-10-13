Российский истребитель мощно ударил по опорному пункту ВСУ в Курской области

Министерство обороны России сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС ударил по защищенному опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в Курской области. Противник находился в приграничных зонах.

Оборонное ведомство уточняет, что удары экипаж Су-34 наносил авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Попадание было точным: оно пришлось на опорный пункт ВСУ и скопление личного состава в курском приграничье. Цели были уничтожены, а истребитель благополучно вернулся на базу.

Также МО России публиковало сводку за 13 октября. Согласно ей, за сутки украинская армия потеряла до 300 человек. Также была уничтожена западная техника, среди которой два танка Leopard (ФРГ) и артиллерийская установка AS-90 (Великобритания). Восемь украинских военных сдались в плен ВС РФ.

Ранее сообщалось, что украинские войска стали терять вдвое меньше бойцов в связи с редкими контратаками.