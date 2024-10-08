Военный эксперт Дандыкин назвал причины сокращения потерь бойцов у ВСУ вдвое

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские войска стали терять вдвое меньше бойцов в связи с редкими контратаками. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что, возможно, потери украинской армии были большими на фоне жестоких боев в районе Угледара, а само отсутствие контратак говорит об усталости украинских войск.

По мнению эксперта, также нельзя исключать и тот вариант, что украинские войска взяли паузу для подтягивания резервов. Однако в скором времени их потери снова могут возрасти.

Он предположил, что украинская армия готовится к зиме и начинает окапываться.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли 60 человек при попытке прорыва границы в Курской области.