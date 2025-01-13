Российский истребитель впервые применил «Кинжал» в зоне СВО

Во время специальной военной операции российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые в боевой обстановке применил «Кинжал». Об этом сообщили в публикации газеты Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

В статье, посвященной полковнику Максиму Стефанову, герою России и заслуженному летчику-испытателю, упоминается, что экипаж Су-34 под его руководством впервые применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» в условиях реального боя.

«Кинжал» представляет собой современный российский комплекс, использующий гиперзвуковые аэробаллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что Ростех передал ВС РФ новые дроны «Депеша» с грузоподъемностью до 200 кг.