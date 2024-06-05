Российский контрактник пойдет под суд за расстрел двоих сослуживцев, обвинивших его в трусости

Рядового контрактной службы Александра Ткаченко будут судить в Ростове-на-Дону по обвинению в расправе над двумя своими сослуживцами. Он расстрелял их из автомата после того, как они обвинили его в трусливом поведении. Об этом сообщил «Газета.Ru».

Обвиняемый служил в Волгограде по контракту в танковом подразделении. В июле прошлого года он попал в госпиталь, но после выписки боец не стал возвращаться в часть. Уже в августе его задержала в Воронеже полиция при попытке приобрести наркотики. Нарушителя вернули на службу, но он вновь сбежал оттуда. Только в октябре он прибыл в свое подразделение, которое на тот момент уже базировалось в Херсонской области.

Трагедия разразилась после того, как двое сослуживцев обвинили Ткаченко в том, что тот из трусости отказывается нормально нести службу. Это произошло во время употребления спиртных напитков. Нарушитель не стерпел, и через несколько часов пришел к сослуживцам с автоматом и открыл по ним огонь. В итоге один человек погиб, еще один получил ранение.

К рассмотрению дела Ткаченко уже приступил Ростовский окружной суд. Его обвиняют в покушении на убийство, незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также самовольном оставлении места службы. Ему грозит внушительный срок лишения свободы.

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