Замглавы МИД РФ Грушко заявил о подготовке НАТО к полноценной войне с Россией

Североатлантический блок ведет подготовку к полноценному вооруженному конфликту с Россией. Так считает Александр Глушко, заместитель руководителя Министерства иностранных дел РФ. Его слова привела «Комсомольская правда».

Замминистра заявил, что вооруженное столкновение не может отвечать ничьим интересам. Россия стремится не допустить такого варианта и ведет свой курс на предотвращение конфликта с НАТО. В то же время данный военный блок готовится к войне.

«НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией. Наши предложения по укреплению военной безопасности были отклонены США и их союзниками», — указал он.

Грушко назвал существование НАТО выгодным для США. По этой причине новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постарается выжать из альянса, в первую очередь из его европейских участников, как можно больше ресурсов.

Заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства добавил, что сегодняшний курс Пентагона, который счел вполне допустимым ограниченный обмен ядерными ударами с Россией, ведет к катастрофе. Все это может вылиться в глобальную войну, которая затронет большое количество государств.

Ранее Грушко сообщил, что у России и НАТО есть некие «горячие линии связи», которые могут быть задействованы в чрезвычайных случаях. Они при этом не используются для поиска путей снижения напряженности.