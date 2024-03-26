Российский МиГ-31 отогнал два американских бомбардировщика от государственной границы над Баренцевым морем

26 марта над акваторией Баренцева моря была обнаружена групповая воздушная цель, приближающаяся к государственной границе России, сообщили в Минобороны РФ.

В небо был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО. Экипаж российского самолета идентифицировал цель как два американских стратегических бомбардировщика В-1В.

После появления МиГа бомбардировщики удалились от границы РФ, ее нарушения допущено не было.

В Минобороны отмечается, что все действия российского истребителя осуществлялись в строгом соответствии международным нормам.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали об ударе Су-34 по опорному пункту и живой силе ВСУ на Южно-Донецком направлении. Российские самолеты отбомбили позиции противника, не входя в зону поражения средствами ПВО.