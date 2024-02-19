Российский офицер рассказал о плотном минировании Авдеевки со стороны ВСУ

Перед тем, как оставить Авдеевку, украинские военные плотно заминировали этот населенный пункт. Об этом рассказал офицер Вооруженных Сил РФ. Его слова привел ТАСС .

Военный служит командиром инженерного взвода, и именно он вместе с подчиненными занимается сейчас разминированием Авдеевки. По его словам, среди выставленных мин зачастую попадаются те, которые поставлены Киеву его союзниками из НАТО. Хотя большинство установленных боеприпасов выпущены еще в СССР.

«Плотное минирование - смешанные типы минных заграждений. Очень ухищряется противник в этом плане. Также присутствует натовское вооружение», - указал он.

По утверждению военнослужащего, саперы работают очень аккуратно и неспешно, чтобы тщательно зачистить проверяемые ими участки местности.

Ранее представитель министерства обороны РФ сообщал о работе инженерных подразделений на купянском направлении. По его словам, саперам зачастую приходится работать всего в 300-400 метрах от украинских позиций. Они пробивают проходы в минных полях, чтобы войска могли продвигаться вперед.