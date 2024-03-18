Те военнослужащие ВСУ, которые в последнее время оказываются в плену, имеют весьма солидный возраст, от 45 лет и выше. Об этом заявил командир штурмовой роты из гвардейского подразделения, входящего в состав группировки "Днепр". Его слова привели РИА Новости .

По утверждению комроты, его бойцы регулярно берут пленных. В последний раз его поразило, насколько возрастными стали те, кто сейчас служит на передовой с украинской стороны.

«Смущает их возрастная категория - 45 плюс, 50 плюс, и настрой у противника уже не боевой», - указал он.

Офицер также добавил, что подобные солдаты, которые сейчас воюют в ВСУ, неспособны к активным действиям. Они ведут наблюдение и своевременно докладывают своим командирам, и больше не несут никакой полезной функции. По мнению военного, обстановка радикально поменялось с осени прошлого года. Украинская армия сильно ослабела, и ее возможно додавить окончательно.

Ранее СМИ сообщили о сильном ударе, который был нанесен по украинскому Светлогорску, который находится в Кировоградской области. В нем прогремела целая серия взрывов.