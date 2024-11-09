Российский офицер сбил дрон рукой и спас экипаж боевой машины

Во время отхода своего подразделения российский офицер сбил БПЛА противника рукой и получил ранение. Он своим поступком спас жизни экипажа машины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Младший лейтенант Вячеслав Мозговенко вместе со своей ротой выходил из полуокружения. Он заметил дрон противника, который на большой скорости летел к его машине. Он сбил этот беспилотник рукой, поскольку оружие у техники было повреждено. Офицер получил тяжелое ранение, но при этом спас экипаж всей машины.

«За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, младшему лейтенанту Вячеславу Мозговенко присвоено звание Героя Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Там же отметили, что Мозговенко принимает участие в СВО практически с самого ее начала. На его счету числятся десятки ликвидированных националистов.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ используют российских военнопленных в качестве живого щита в Курской области. Вдобавок к этому, украинские военные шантажируют родственников пленных, чем ранее отличались только представители радикальных террористических организаций.