Российский разведчик заявил о возможности за минуту засечь местонахождение высших офицеров ВСУ
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Офицер радиоэлектронной разведки ВС РФ заявил о том, что возможности его службы позволяют засекать местонахождение высокопоставленных офицеров украинской армии. Его слова привели РИА Новости.
По словам военного, украинские офицеры такого уровня пользуются системой спутниковой связи «Иридиум». Они крайне нечасты на передовой, и в случае их пеленгации тут же возбуждают интерес российской разведки.
«Минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям», - указал он.
После этого российское командование уже решает, нанести удар по этим координатам, либо проследить за такими перспективными целями.
Ранее минобороны РФ сообщило, что тульским десантникам удалось добиться успешных результатов в зоне СВО у села Переездное. Они выбили противника с укрепленных позиций на северском направлении и сами заняли их, улучшив положение своего переднего края.