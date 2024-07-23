Российский разведчик заявил о возможности за минуту засечь местонахождение высших офицеров ВСУ

Офицер радиоэлектронной разведки ВС РФ заявил о том, что возможности его службы позволяют засекать местонахождение высокопоставленных офицеров украинской армии. Его слова привели РИА Новости .

По словам военного, украинские офицеры такого уровня пользуются системой спутниковой связи «Иридиум». Они крайне нечасты на передовой, и в случае их пеленгации тут же возбуждают интерес российской разведки.

«Минута-две — нам тут же передают координаты, где они были. И мы уже передаем заинтересованным подразделениям», - указал он.

После этого российское командование уже решает, нанести удар по этим координатам, либо проследить за такими перспективными целями.

Ранее минобороны РФ сообщило, что тульским десантникам удалось добиться успешных результатов в зоне СВО у села Переездное. Они выбили противника с укрепленных позиций на северском направлении и сами заняли их, улучшив положение своего переднего края.